Путин готовится перехватить контроль над «империей» Пригожина в Африке — Bloomberg 31 августа, 19:14 Евгений Пригожин в Африке за несколько дней до смерти (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

Российский диктатор Путин готовится взять под контроль операции хозяина террористической организации ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке, пишет агентство Bloomberg в четверг, 31 августа.

Три осведомленных собеседника агентства сообщили, что ответственность за операции Вагнера в ЦАР готов взять на себя подрядчик, связанный с минобороны России.



По словам двух источников Bloomberg, вся сеть ЧВК Вагнер за границей должна перейти под «российское военное командование», что «положит конец схеме», позволившей Путину утверждать, что он не причастен к преступлениям «вагнеровцев», а Пригожину — добиться достаточной независимости для попытки переворота в июне.

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В материале сказано, что за несколько недель до смерти Пригожина «вагнеровцы» столкнулись с усилением давления со стороны минобороны России. Боевикам запретили использовать российские военно-транспортные самолеты, также кремлевский режим попросил Сирию не дать Вагнеру пользоваться авиабазой Хмеймим неподалеку от Латакии, что должно было «затруднить логистику» для организации. После этого Пригожин «совершил, как оказалось, свою последнюю поездку в Москву, чтобы попытаться решить эти проблемы».

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По словам собеседников Bloomberg, пока Пригожин публиковал видео из Африки, Сирию и Ливию посетил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров — он обсуждал переход операций Вагнера под контроль минобороны России. Российский пропагандист Сергей Марков сообщил, что третья поездка Евкурова в Сирию состоялась уже после крушения.

Bloomberg напоминает, что у террористов Вагнера около 2000 боевиков в Ливии — они отвечают за защиту крупных энергетических объектов, которые контролирует командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. В ЦАР около 2 тысяч «вагнеровцев» с 2018 года поддерживают правительство Фостена-Арканжа Туадеры и контролируют крупный золотой рудник.

«За последние пять лет Вагнер построил в Африке империю, простиравшуюся от ЦАР до Судана и даже Мали. Пригожин наладил личные связи с африканскими лидерами, особенно в ЦАР, но местные чиновники заявили, что правительство заключало соглашение с Российской Федерацией, а не с Вагнером, и они будут работать с тем, кого назначит Кремль», — пишет агентство.

После смерти Пригожина Путин приказал всем так называемым ЧВК, в том числе Вагнера, подписать присягу на верность России.

Ранее FT и WSJ сообщали, что перед своей предполагаемой смертью Пригожин пытался спасти свои операции в Африке от ГРУ РФ.

Инфографика: NV

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев тоже сказал, что Пригожин перед смертью вел борьбу с ГРУ за африканские территории.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

