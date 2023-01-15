Критикует армию РФ. Пригожин манипулирует на теме «взятия Соледара», чтобы поднять свой политический авторитет — ISW 15 января, 07:31 Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Российский олигарх Евгений Пригожин продолжает использовать роль ПИК Вагнер в «захвате Соледара», чтобы поднять свой политический авторитет и отличить своих военных от других оккупантов.

Об этом говорится в ежедневной сводке ISW.

Отмечается, что 14 января повар Путина опубликовал видеоматериалы, которые, по его словам, были сняты в Соледаре, чтобы продвинуть роль Вагнера в захвате города.

Видео дня

«Пригожин показал командира группы Вагнера, руководившего захватом населенного пункта, и восхвалял возможности НДС по сравнению с обычными российскими военными», — говорится в отчете.

Пригожин заявил, что ПВК Вагнер добилась успеха благодаря своему богатому опыту, независимости, эффективному военному оборудованию и отличной системе управления.

Он утверждал, что система управления группы стимулирует командиров и подчиненных к тесному сотрудничеству на местах и позволяет услышать жалобы рядовых бойцов.

Эксперты предполагают, что этим Пригожин пытается рекламировать дальнейший набор ( в ПВК — ред.) и очернить российские войска, лоббируя увеличение роли Группы Вагнера — и его лично — в войне в Украине.

Ранее сообщалось, что российский военный преступник и основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин стремится захватить Соледар, руководствуясь корыстными мотивами.

В первую очередь его интересует экономическая выгода, поскольку в Соледаре есть крупнейшие в Европе соляные шахты.

Резников отметил, что ситуация в Соледаре хоть и очень сложная, но находится под контролем, а тактика российских наемников штурмовать город «волна за волной за волной» привела к огромным потерям с их стороны.