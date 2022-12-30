Номинация OCCRP. Пригожин стал «коррупционером и преступником года — 2022»
Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool)
Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал российского олигарха и основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина «человеком года — 2022» в номинации «организованная преступность и коррупция».
Об этом говорится на сайте OCCRP.
В релизе отмечается, что Пригожин в этом году «стал живым символом самых ужасных явлений России».
«Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре. Именно поэтому — пока его наемники сеют смерть в очередном украинском городе — экспертное жюри OCCRP присудило Пригожину звание «коррупционер года — 2022», — объясняют в Центре.
В 2014 году, после начала агрессии РФ против Украины и оккупации части территорий, победителем в номинации стал президент РФ Владимир Путин. В прошлом году первое место досталось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.