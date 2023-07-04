«Ни один диктатор не простит». Лукашенко создал конфликт в отношениях с Путиным из-за бунта Пригожина — белорусский оппозиционер 4 июля, 14:05 Белорусский диктатор Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин в Сочи, 9 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в интервью Radio NV заявил, что из-за бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина белорусский диктатор Александр Лукашенко создал конфликт в своих отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.



В эфире Radio NV Латушко высказал мнение, что сейчас происходит борьба между Минском и Москвой, а именно между пропагандистскими нарративами России и Беларуси о бунте Пригожина.

Видео дня

«Как мы помним с вами, Лукашенко очень активно пиарил и продолжает пиарить тему, связанную с тем, что только благодаря его таланту переговорщика удалось остановить Пригожина, который направлялся в сторону Москвы. Но российская пропаганда в очередной раз вчера дала опровержение этим словам в достаточно жесткой форме. Мы до этого видели с вами, что Путин вышел с соответствующим обращением к россиянам», — отметил белорусский оппозиционер.

Он подчеркнул, что на заседании российского Совбеза Путин поблагодарил за прекращение бунта Пригожина именно военных.

«То есть как бы подчеркивал, что это не Лукашенко сделал, а только благодаря усилиям самих россиян, военных и его личными усилиями удалось остановить Пригожина», — сказал Латушко.

Белорусский оппозиционер также отметил, что на прошлой неделе Лукашенко «очень активно пиарил позицию, что именно он заслужил все лавры славы в связи с остановкой Пригожина», а недавно российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что Лукашенко фактически действовал по указанию Путина, а Пригожин «согласился снять трубку» только после превентивных ударов ВКС РФ возле его колонн.

«Это дезавуирует слова Лукашенко. Лукашенко в этой ситуации создал конфликт в своих взаимоотношениях с Путиным. Я думаю, Путин не простит эту историю, потому что ни один диктатор не прощает ситуации, когда кто-то залезает в его огород и еще в этом огороде кричит „я главный“. Я не думаю, что это Путину очень понравится», — подытожил Латушко.

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение остановить бунт.



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.