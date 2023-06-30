После провала мятежа Пригожина. Россияне задумались о мире с Украиной — опрос 30 июня, 11:18 Сторонник ЧВК Вагнера держит флаг боевиков возле штаба армии в Ростове, 24 июня 2023 года (Фото:IGORN / Pixabay)

Количество россиян, выступающих за ведение мирных переговоров с Украиной, выросло после неудачного мятежа Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос российского Левада-центра.

Опрос провели с 22 по 28 июня среди 1634 респондентов в 50 регионах Российской Федерации. Согласно его результатам, доля респондентов, которые поддерживают переговоры между РФ и Украиной, выросла до 53%. В прошлом месяце этот показатель составлял 45%.

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После провального марша боевиков Вагнера на Москву также уменьшилась доля тех, кто выступает за продолжение боевых действий. Она упала до отметки в 39%.

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В телефонном комментарии директор Левады-центра Денис Волков отметил, что россияне «испугались, что мятеж может привести к большим неудачам в Украине для российских войск» и добавил, что «вообще многие люди просто хотят, чтобы эта война как можно скорее закончилась».

Вечером 23 июня руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в обстреле тыловых баз его боевиков. Затем главарь наемников объявил о начале марша на Москву в ночь на 24 июня. В результате бунта наемники захватили Ростов, Воронеж и продвигались к столице РФ. Однако в конце дня при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко владелец ЧВК Вагнера договорился о гарантиях безопасности, развернул колонны и остановил мятеж.