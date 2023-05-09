«Украинский Моссад уже действует». Военные преступники и коллаборанты сдадутся правосудию или будут ликвидированы — интервью с ГУРовцем Юсовым

9 мая, 17:45
NV Премиум
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Диктатор Владимир Путин выступает на Красной площади 9 мая (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин выступает на Красной площади 9 мая (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS)

Автор: Дмитрий Тузов

Каждую неделю слышно о ликвидации тех или иных предателей, коллаборантов или военных преступников, а это значит, что украинский Моссад уже действует, уверяет представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов.

Хотя для них еще существует безопасный и демократический вариант — сдаться в руки украинского правосудия, предлагает ГУРовец.

В интервью Radio NV Юсов рассказал о поисках военных преступников для привлечения их к ответственности и судьбе наемников «бахмутского мясника» — предводителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

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Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Военное преступление Моссад Украинская разведка ГУР Военные преступления РФ Бахмут Частная военная компания Вагнера Захар Прилепин Евгений Пригожин Радио NV рашизм Путин двойники

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