«Украинский Моссад уже действует». Военные преступники и коллаборанты сдадутся правосудию или будут ликвидированы — интервью с ГУРовцем Юсовым
Диктатор Владимир Путин выступает на Красной площади 9 мая (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS)
Каждую неделю слышно о ликвидации тех или иных предателей, коллаборантов или военных преступников, а это значит, что украинский Моссад уже действует, уверяет представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов.
Хотя для них еще существует безопасный и демократический вариант — сдаться в руки украинского правосудия, предлагает ГУРовец.
В интервью Radio NV Юсов рассказал о поисках военных преступников для привлечения их к ответственности и судьбе наемников «бахмутского мясника» — предводителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.