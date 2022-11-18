«Первый шаг на пути установления истины». Евросоюз после приговора суда потребовал от России признать ответственность за крушение МН17 18 ноября, 13:44 Гаагский суд приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского к пожизненному заключению по делу о катастрофе МН17 (Фото:Piroschka van de Wouw/Pool/File Photo/Reuters)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал решение Гаагского окружного суда по делу о сбитом малазийском самолете рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года «первым шагом на пути установления истины».

В своем заявлении он потребовал от России признать ответственность за эту трагедию.

«Сегодняшний приговор — это важный первый шаг на пути к установлению истины и ответственности. ЕС повторяет свой призыв к России признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать с расследователями», — отметил Боррель.

Видео дня

Он напомнил, что Евросоюз неоднократно требовал скорейшего выяснения обстоятельств и проведения международного расследования, чтобы пролить полный свет на авиакатастрофу. По словам Борреля, подобные акты насилия угрожают безопасности гражданской авиации и являются грубым нарушением международного мира и безопасности.

Представитель ЕС добавил, что уголовное расследование о причастности других лиц по делу МН17 все еще продолжается, как и разбирательства против России в Европейском суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации.

17 ноября, мир услышал окончательный приговор по делу рейса MH17: окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского, обвиняемых в причастности к удару с ЗРК Бук пассажирским самолетом Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек, к пожизненному заключению.

Четвертый обвиняемый Олег Пулатов был оправдан.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

Судебный процесс длился более двух лет, с марта 2020 года. Суд объявил решение устно во время открытого заседания.

7 июля 2014 пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур, когда ракета из российского комплекса Бук сбила его над оккупированной частью Донецкой области (близ села Грабово).

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту воздушного судна. Это 15 членов малазийского экипажа самолета и 283 пассажира, из них 80 — несовершеннолетние дети. Это самое большое количество жертв в истории авиации из всех случаев, когда гражданские лайнеры были сбиты. Россия свою причастность к трагедии не признает и за прошедшие с тех пор восемь лет распространяла лишь фейки о ней.



