Смертный приговор в «ДНР». США призвали РФ уважать гуманитарное право

10 июня, 06:58
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Энтони Блинкен (Фото:Michael A. McCoy/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Michael A. McCoy/Pool via REUTERS)

Администрация президента США Джо Байдена озабочена вынесением смертного «приговора» троим иностранным гражданам в так называемой «ДНР». Вашингтон призывает РФ уважать нормы гуманитарного права.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил о праве на защиту задержанных иностранцев.

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«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном „судебном процессе“ и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», — заявил Блинкен.

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Боевики «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна 9 июня.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

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На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

О попадании в плен 28-летнего Эйдена Эслина, который защищал Мариуполь, стало известно 12 апреля. В 2018 году он принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Эслином попал в плен его друг и сослуживец, 48-летний Шон Пиннер, который тоже принес присягу в 2018-м.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США ДНР Великобритания Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Белый дом Добровольцы Марокко ЛДНР Энтони Блинкен Война России против Украины

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