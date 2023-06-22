«Справедливо и рационально». Президент Чехии заявил, что Украина получит приглашение в НАТО после завершения войны 22 июня, 15:57 Петр Павел призвал думать о реальных возможностях в вопросе членства Украины в НАТО (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина обязательно получит приглашение в НАТО после завершения войны, но не саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом он сказал на международной конференции Медиа и Украина, пишет Укринформ.

«Дать приглашение в то время, когда конфликт продолжается — это как хлюпать по воде. Надо придерживаться реальных возможностей, а они заключаются в том, что члены Альянса говорят: в момент, когда война завершится, начнем процесс предоставления членства. Это, по моему мнению, более справедливо и рационально, а для Украины — это сильное заявление, которое, надеюсь, Украина дождется на саммите в Вильнюсе», — пояснил президент Чехии.

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Он также добавил, что на саммите НАТО речь пойдет об усилении помощи Киеву для успеха контрнаступления Сил обороны Украины.

«Мы должны поддерживать Украину, долгосрочно. Альтернативой неуспеха Украине является хаос и гораздо большие проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем», — резюмировал Павел.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

