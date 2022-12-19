Байден пока не планирует визит в Киев из соображений безопасности — Politico 19 декабря, 09:38 Байден еще ни разу не приезжал в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Elizabeth Frantz/Reuters)

На данный момент президент США Джо Байден не планирует визит в Киев на фоне продолжающего полномасштабного вторжения России, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным собеседников издания, такое решение принято из соображений безопасности.

Подчеркивается также, что в Киеве и Вашингтоне растет беспокойство по поводу того, каким будет следующий этап войны в Украине. Контрнаступление ВСУ застопорилось на востоке и юге страны, а зима и морозы позволили войскам РФ закрепить позиции.

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На фоне этого представители оборонных структур Украины предупредили, что Росиия может готовить новое масштабное наступление в ближайшие месяцы, одним из направлений назвали Киев.

Издание отмечает, что в Белом доме речь идет о том, что Байдену придется уговаривать европейских лидеров сохранить курс на поддержку Украины на фоне ухудшения ситуации с экономикой в регионе.

Многие мировые лидеры уже посетили Украину после начала полномасштабного вторжения России. Некоторые приезжали в Киев уже несколько раз, чтобы подтвердить поддержку в борьбе с российской агрессией. Нередко такие визиты сопровождались ракетными атаками РФ по украинским городам.

О возможности визита Байдена в Украину говорится с первых месяцев нападения РФ. В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что визит американского лидера стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веры в победу в войне с Россией.

Перед этим, в мае, в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку.

При этом Байден поддерживает Киев, выделяя украинцам многомиллиардную помощь.