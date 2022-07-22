Сепаратисты из Приднестровья намерены добиваться «независимости», чтобы войти в состав РФ 22 июля, 12:45 В РФ считают, что незаконная аннексия Приднестровья — вопрос ближайшего будущего (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Приднестровские сепаратисты намерены добиваться «независимости» от Молдовы, чтобы в дальнейшем войти в состав России.

Об этом заявил фейковый «министр иностранных дел» оккупированного РФ региона Виталий Игнатьев.

«Вектор Приднестровья остается неизменным… Независимость с последующим свободным присоединением к РФ. Независимость страны — безусловный приоритет», — цитирует его кремлевская пропаганда.

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В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик утверждает, что это якобы вопрос ближайшего будущего.

«Предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», — пояснил он намерение РФ незаконно аннексировать молдавскую территорию.

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