Сепаратисты из Приднестровья намерены добиваться «независимости», чтобы войти в состав РФ
В РФ считают, что незаконная аннексия Приднестровья — вопрос ближайшего будущего (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)
Приднестровские сепаратисты намерены добиваться «независимости» от Молдовы, чтобы в дальнейшем войти в состав России.
Об этом заявил фейковый «министр иностранных дел» оккупированного РФ региона Виталий Игнатьев.
«Вектор Приднестровья остается неизменным… Независимость с последующим свободным присоединением к РФ. Независимость страны — безусловный приоритет», — цитирует его кремлевская пропаганда.
В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик утверждает, что это якобы вопрос ближайшего будущего.
«Предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», — пояснил он намерение РФ незаконно аннексировать молдавскую территорию.
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