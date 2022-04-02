В МИД Молдовы не подтвердили данные о мобилизации российских войск в Приднестровье

2 апреля, 15:57
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Украинская граница с непризнанным Приднестровьем (Фото:novostipmr.com)

Украинская граница с непризнанным Приднестровьем (Фото:novostipmr.com)

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что не располагают информацией о мобилизации российских войск в оккупированном Приднестровье.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Там рассказали, что за безопасностью в регионе внимательно следят ответственные за это госучреждения Молдовы.

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«На данный момент информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе, нет. Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — заявили в министерстве.

https://twitter.com/MoldovaMFA/status/1510198306152067073?s=20&t=3875dqcDg3vO_DRWC2575A

2 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что РФ активно привлекает подразделения своих войск, которые сейчас базируются на территории Приднестровья, для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Мобилизация Молдова Приднестровье Российские военные Война России против Украины

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