В МИД Молдовы не подтвердили данные о мобилизации российских войск в Приднестровье 2 апреля, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Украинская граница с непризнанным Приднестровьем (Фото:novostipmr.com)

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что не располагают информацией о мобилизации российских войск в оккупированном Приднестровье.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Там рассказали, что за безопасностью в регионе внимательно следят ответственные за это госучреждения Молдовы.

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«На данный момент информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе, нет. Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — заявили в министерстве.

2 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что РФ активно привлекает подразделения своих войск, которые сейчас базируются на территории Приднестровья, для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

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