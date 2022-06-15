«Вполне законно». Ситуация в Приднестровье не угрожает вступлению Молдовы в Евросоюз — Макрон 15 июня, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон и Майя Санду (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Заявка Молдовы на вступление в Европейский союз, является «вполне законной», несмотря на ситуацию с Приднестровьем. Франция попытается помочь достичь консенсуса среди членов ЕС.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Reuters.

Французский глава государства также добавил, что война в Украине является угрозой для стабильности всего региона.

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Макрон отметил, что желает достичь консенсуса относительно предоставления официальной кандидатуры трем странам (Украине, Молдове и Грузии) и добавил, что заявка Молдовы не должна быть отделена от украинской.

Санду же заявила, что Молдова желает как можно быстрее стать членом ЕС, однако «мы понимаем, что нам еще многое предстоит сделать».

18 мая Санду заявила, что Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы.

Она также уточнила, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

«Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», — отметила президент.

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