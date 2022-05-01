«Кремль принял решение». Россия может вторгнуться в Молдову, откуда попытается открыть новый фронт против Украины — The Times 1 мая, 23:21 Цей матеріал також доступний українською Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций с взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины. Об этом сообщает британская газета The Times с ссылкой на источники среди украинских военных.

Война России против Украины — главные события 1 мая

По словам одного из собеседников издания, есть «ряд индикаторов», указывающих на вероятное вторжение в страну «в ближайшем будущем». Как пишет The Times, «успешный захват» приведет к тому, что войска РФ могут войти в черноморский порт Одессы с запада.

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«Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. Судьба Молдовы решающая. Если россиянам удастся взять контроль, мы в военном плане станем более легкой мишенью, а угроза для Украины будет экзистенциальной», — заявил источник газеты. По его мнению, Россия может запустить в Молдове «донбасский сценарий» и признать Приднестровье частью РФ.

Собеседник The Times рассказал, что, по данным украинской разведки, наблюдается активность на главном аэродроме в Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья. По его словам, это свидетельствует о том, что РФ готовится к воздушно-десантной операции с привлечением вертолетов и самолета.

«Есть большая вероятность, что десантные войска будут доставлены из Крыма», — заявил он.

Как пишет издание, россияне могут создать повод для вторжения в Молдову, чтобы это совпало с путинским парадом к 9 мая. Они могут организовать беспорядки в Кишиневе. Эти утверждения The Times проверить не смогла.

В своем докладе военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований предположили, что такая операция россиян может иметь следующие цели:

оттягивание части украинских войск на юго-западный фронт;



остановка проевропейского курса нынешней власти в Молдове;

это продемонстрирует Западу, что поддержка Украины в виде оружия и финансов может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в том числе и на Балканах.

В то же время западные чиновники заявляли, что россиянам не хватает огневой мощи, чтобы пробить сухопутный коридор в Приднестровье, а украинская противовоздушная оборона способна сбить тихоходные транспортные самолеты с десантниками.



Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военные сборы». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

22 апреля замкомандира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить еще один «выход в Приднестровье». По его словам, там замечают факты так называемого притеснения русскоговорящего населения. Кишинев отверг обвинения, подчеркнул свой нейтралитет в войне с Украиной и призвал Москву его уважать.

Генеральное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны России и не боится ее войск.



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