«Приднестровье — хаб контрабанды». Молдавский депутат о желании властей непризнанного анклава участвовать в войне — интервью 27 апреля, 20:29 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

У так называемой властной элиты непризнанного Приднестровья нету желания ввязываться в войну на стороне России иначе это уничтожит их бизнес, построенный на контрабанде, рассказал Радио НВ Штефан Глигор, адвокат, лидер молдавской Партии перемен.

— Скажите, в каком контексте сейчас в Молдове обсуждают то, что происходит в непризнанной Приднестровской республике? Об этом говорят как о провокациях со стороны России или как о каких-то возможных ракетных ударах со стороны Украины?

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— Если говорить о том, что произошло вчера, когда из гранатометов РПГ-27 российского производства было совершено несколько выстрелов по зданию так называемого министерства государственной безопасности в Тирасполе — я уверен, что это провокация. Это попытка дестабилизации, повышение напряжения в приднестровском регионе, непризнанном, естественно, приднестровском регионе, на левобережье Днестра. То, что произошло сегодня, с этим надо еще разобраться, насколько я понимаю, были взорваны две антенны советской эпохи, весьма мощные антенны, которые еще функционировали на территории непризнанного Приднестровья. Представляли ли эти антенны и объекты какой-то военный интерес или нет, с этим надо разбираться, не совсем понятно. На самом деле там уже падали антенны по техническим причинам в 1997, в 2000-х годах также. Это был такой мощный радиокомплекс Советского Союза, и были фактически две последние антенны, которые мегаваттные, полумегаваттные, которые упали в результате взрыва, насколько я понимаю, сегодня примерно в шесть-семь утра. Так что тут, я думаю, надо по-разному относиться. То, что произошло вчера, с моей точки зрения, — это такая дешевая провокация.

Они даже не забрали с собой гранатометы. Я думаю, надо отметить этот факт, что гранатометы, которые использовали, находятся исключительно на вооружении Российской Федерации и непризнанного Приднестровья. У Республики Молдова и у Украины, насколько мне известно, такого вооружения нет. Поэтому, как вам сказать, поэтому мы и говорим, что это такая грубая неумелая провокация, попытка дестабилизации и тема для разговоров для российских пропагандистов.

— А как вам кажется, что может последовать за этой провокацией, какие сценарии вы можете прогнозировать?

— Тут очень трудно что-либо прогнозировать. Что я с уверенностью могу заявить, это следующее: мне кажется, Российской Федерации на самом деле очень невыгодно сейчас поддерживать воинственную риторику в отношении Приднестровья. Мы видели, что и зам Центрального военного округа Российской Федерации сделал заявление насчет того, что одна из целей так называемой «операции», на самом деле полномасштабной войны, которая ведется против Украины, — это выход к Приднестровью. Мне кажется, эта риторика очень невыгодна для непризнанного Приднестровья и для Российской Федерации, потому что такого рода заявления все больше превращают Приднестровье в военную проблему для Украины. И если они будут настаивать на том, что хотят соединяться с этим Приднестровьем, учитывая, что на его территории располагается российский гарнизон, не исключено, что при таком положении дел и спекуляции этой военной угрозы со стороны Приднестровья, Украина все больше и больше могла бы рассматривать его как военную угрозу и даже рассматривать проведение возможной операции по нейтрализации воинского контингента в Приднестровье.

— Как вам кажется, похоже ли это на правду, что они таким образом пытаются просто надавить на Молдову и поигрывать мускулами, скажем так?

— Это классическое поведение со стороны Российской Федерации, я думаю, мы уже давно к этому привыкли. То, что они будут использовать как предлог запрет знаков Z, V, георгиевской ленточки, которая ассоциируется напрямую с агрессией против Украины, для наращивания давления на Республику Молдова, использовать это, конечно же, в своих пропагандистских целях. Они также будут использовать и так называемый теракт, как они его позиционируют, который имел место в Тирасполе, нападение на здание так называемого МГБ. Абсолютно очевидно, что они будут пытаться создавать какие-то фальшивые предпосылки для эскалации ситуации, осуществления давления. Но я хотел бы еще раз об этом сказать, я не вижу, как это им поможет, потому что с политической, военной точки зрения, для Украины иметь свой тыл неприкрытым — это не логично. И если они начинают официально говорить, что их цель — выйти на Приднестровье, чтобы объединиться с военными, которые находятся здесь, на территории Республики Молдова то тем логичнее, с точки зрения элементарной логики наведение порядка или, скажем, нейтрализация этого контингента со стороны украинской армии. Я не вижу никакого смысла.

— Мы понимаем, что для Украины эти три тысячи человек не представляют такой опасности, это неприятно, разумеется, но скажем прямо, у нас есть силы для того, чтобы эту угрозу устранить. А вот для Молдовы представляют ли они опасность, на ваш взгляд?

— Эти войска находятся здесь уже очень давно, они находятся фактически сразу же, это то, что осталось после распада СОветского Союза и то, что было прислано Российской Федерацией, как они говорят, для охраны военных складов в Колбасне. Там находится примерно 20 тысяч тонн вооружений и патронов к ним, боеприпасов, которые они должны были утилизировать или вывезти. Я хочу напомнить нашим слушателям, что Российская Федерация дважды брала на себя обязательства в рамках ОБСЕ по выводу этого контингента с левобережья Республики Молдова, в 1999 и 2001 годах. Но, к сожалению, они до сих пор не выполнили свои же добровольно взятые международные обязательства в этом плане. С другой стороны они вроде как держат их для охраны складов, а с другой стороны говорят о том, что нужно утилизировать и мы не можем утилизировать, поэтому держим так людей.

Но есть и другой контингент, так называемый миротворческий контингент, который формально призван обеспечивать мир в приднестровском регионе, в зоне безопасности и т. д. В то же самое время нужно не забывать о том, что формат переговоров, так называемый 5+2. Я вам хочу сказать, что с 2005 года, когда я уволился из Министерства реинтеграции, абсолютно ничего не изменилось, 17 лет прошло, мы все говорим о формате 5+2 и о том, какой он неэффективный.

— Я так понимаю, что причина в том, что пророссийский президент Додон перед Майей Санду был, и в принципе российское влияние достаточно сильно в Республике Молдова. Именно поэтому вопрос Приднестровья никогда так и не решался?

— Вопрос Приднестровья на самом деле, так называемый приднестровский конфликт не является ни вопросом, ни конфликтом. Сразу после завершения горячей фазы очень быстро этот регион превратился в источник незаконного дохода и монетизации российского газа, который непризнанные органы Приднестровья не оплачивают, Тираспольтрансгаз не оплачивает уже более 20 лет. Общая сумма газа, сумма денег, в которую оценивается сожженный газ предприятиями и населением Приднестровья, более 7,5 миллиардов долларов. Что это значит? Это значит, что газ поставлялся сознательно РФ через Молдовагаз Тираспольтрансгазу. Они за счет этого газа переплавляли металлы, производили металлопрокат, там есть металлургический завод, Молдавский металлургический завод, один из самых больших в бывшем Союзе. И продавали этот металл на Запад, не оплачивая газ.

Другая формула монетизации — это сжигание газа и производство электроэнергии, которую они продают Республике Молдова. Мы доказали, мой коллега, мой зам председатель Партии перемен, вскрыл одну из схем, посредством которой Додон и его приближенные получали незаконный доход в 2008—2009 годах, примерно в 12,5−14,5 миллионов долларов в год посредством прокладок по закупке этой электроэнергии из Приднестровья. Мы покупаем там электроэнергию каждый год примерно на 180−190 миллионов долларов. Кроме этого в Приднестровье осуществляется майнинг криптомонет, один Бог знает, как они используются. Так как в Приднестровье электроэнергия более, чем в 10 раз дешевле, чем в Республике Молдова. Опять же ее производят за счет бесплатного газа, то имеет целесообразность, экономически говоря, производство и майнинг криптомонет.

Кроме этого, Приднестровье за эти десятилетия стало региональным международным хабом контрабанды. В Приднестровье концентрируются посредством разных схем огромные объемы сигарет. Эти сигареты на квазизаконных основаниях импортировались в регионы левобережья Республики Молдова. А оттуда по фальшивым документам, имея коридор и в Украину, и в Румынию, они попадали в Европу. Есть еще спирт, который по дну реки Днестр перекачивался в Украину. Так как его производили здесь и незаконно перекачивали в Украину, где он шел в производство. Вот все эти 20 лет никакого конфликта не было. Была всего лишь огромная, международная, преступная операция по обогащению коррумпированных элит и организованной преступности. И для того, чтобы решить приднестровский конфликт, сначала нужно решить его экономическую составляющую.

— А как сильно вот эти так называемые теракты в Тирасполе, на территории непризнанной Республики приднестровской, повышают градус тревожности в самой Молдове? Можно ли это оценить?

— Наши политики призывают к спокойствию. У нас на данный момент все относительно спокойно. Конечно, люди обеспокоены этими взрывами. Это абсолютно очевидно. С психологической точки зрения неприятные события. Но пока какой-то особой обеспокоенности мы не видим. На данный момент ситуация спокойная. Правда, из регионов левобережья, из Приднестровья пошел поток гражданских. Есть на границе очереди. На внутренней административной границе с левобережьем создались автомобильные очереди. То есть, люди после утренних событий, после того, как упали две антенны в районе села Маяки Григориопольского района, отреагировали негативно на это, испугались, и некоторое количество пытается выехать из региона на правый берег, на территорию контролируемую Республикой Молдова.

— Была еще другая версия. С одной стороны говорили, что это те, кто хотят выехать с территории непризнанного Приднестровья. И вторая версия была, что это просто очереди после Пасхи, что-то такое.

— Тут могут обе версии иметь место. На самом деле были пасхальные праздники, люди ездят на праздники домой. Многие живут в городах. Есть такое объяснение. Но я думаю, это смешанный фактор.

— Власти непризнанной республики объявили, что у них красный уровень террористической опасности на 15 дней. А во-вторых, они отменили проведение парада 9 мая. Вот что это значит? Насколько вообще парад на 9 мая, в этом хабе международной контрабанды, насколько это важное событие в принципе? И насколько важна его отмена?

— Идеологически для них и для левых партий Республики Молдова, для непризнанных властей Приднестровья, конечно, это было знаковое событие. Это основное такое пропагандистско-идеологическое событие года, которое подчеркивает единение с информационным пространством РФ. И такое знаковое весьма событие. Очередной предлог раз в год помочь ветеранам, попиариться на этот счет и так далее. То, что они отменили, говорит, наверное, о том, что они воспринимают всерьез эту ситуацию. И наверное, пытаются избежать каких-то потенциальных возможных дополнительных провокаций. Вы понимаете, я не верю, что Красносельский и его люди, так называемый президент, который был избран в результате очень смешных таких выборов, где всю реальную оппозицию арестовали, просто закрыли. Или под домашний арест, или в тюрьмы загнали. Так, чтобы люди понимали, о каком уровне так называемой демократии мы можем говорить.

Я сильно сомневаюсь, что этим бизнесменам нужны там военные действия. И что они по своей воле будут участвовать в каких-либо военных операциях локального уровня, или они будут пытаться делать какую-то мобилизацию, или будут пытаться хоть как-то что-то исполнять по велению даже, допустим, приказа, который может поступить из РФ. Не надо забывать, что непризнанные власти Приднестровья фактически подчиняются ФСБ, РФ. И в 2004 году даже было такое решение Страсбургского суда по правам человека в деле Илашку против Молдовы и РФ, решение, в котором суд признал РФ, как ответственную сторону за то, что происходит на территории Приднестровья в смысле нарушения прав человека, и непосредственного контроля этой территории.

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