«На фарш никто не хочет идти». Мобилизация в непризнанном Приднестровье провалилась, но «присутствует источник напряжения» — Одесская ОВА 29 мая, 19:57 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Тирасполь, непризнанное Приднестровье, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Мобилизация в непризнанном Приднестровье провалилась, сообщил в эфире Радио НВ представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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«Приднестровцы видят, что Россия, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо – на фарш никто не хочет идти. <...> Думаю, что та отставка правительства, проведенная в Приднестровье, связана с тем, что этот план был полностью провален, то есть российские кураторы не получили ожидаемых результатов», — отметил Братчук.

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На подконтрольной России территории Молдовы, по его словам, даже снизили уровень террористической угрозы с красного до желтого, но угроза из Приднестровья остается, предостерегают в ОВА.

«Определенный источник напряжения постоянно находится. Этот риск будет постоянно присутствовать, пока там присутствует Российская Федерация. И это понятно, но второго фронта не будет», - добавил Братчук.

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