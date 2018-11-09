Причастных к фейковым выборам на Донбассе ждет уголовное наказание – Турчинов

Все причастные к фейковым выборам в "Л/ДНР" будут привлечены к уголовной ответственности, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Правоохранительные органы выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности", - сказал он.

Турчинов добавил, что участие в организации и проведении "выборов" на оккупированных территориях Донбасса попадает под действие ряда статей Уголовного кодекса. Речь идет о ст. ст. 109, 110, 110-2, 111 и 114. Максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение.

Помимо этих статей организаторы и участники "выборов" могут быть привлечены к ответственности по другим статьям, которые предусматривают длительные сроки лишения свободы и конфискацию имущества (ст. ст. 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины).

Ранее боевики "ДНР/ЛНР" приняли решение о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Кроме того, террористы назначили Дениса Пушилина временным преемником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.