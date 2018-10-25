"Приблизит момент освобождения". Официальный Киев отреагировал на присуждение Сенцову премии Сахарова

По мнению высшего руководства Украины, решение Европарламента поможет освободить Сенцова из РФ

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за решение присудить премию Сахарова украинскому политзаключенному и режиссеру Олегу Сенцову.

"Уверен, что это решение приблизит момент освободения Олега Сенцова", - написал глава украинского государства в Twitter.

Вдячний Європейському Парламенту за важливе рішення – надати престижну премію Сахарова саме українцю Олегу Сенцову.



Впевнений, що це рішення наблизить момент звільнення Олега Сенцова.https://t.co/zIsqs6Ti1U pic.twitter.com/0PrYByDKAq — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 октября 2018 г.

Решение Европарламента прокомментировал и министр иностранных дел Павел Климкин.

"После завершения голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание", - сказал министр.

Після завершення голодування Олега Сенцова РФ сподівалась це питання спустити на гальмах і зняти цю емоційну хвилю. Але отримала зовсім іншу хвилю: спочатку польську нагороду, а тепер таке визнання як #SakharovPrize2018. #Sentsov стане для Росії тим, ким Сахаров став для СРСР https://t.co/A6eQutSvKc — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 октября 2018 г.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца добавила, что присуждение премии Сенцову – это важный сигнал в вопросе его освобождения.

Ранее сообщалось, что Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах к нему планировали применить принудительное кормление.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.