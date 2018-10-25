"Приблизит момент освобождения". Официальный Киев отреагировал на присуждение Сенцову премии Сахарова

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за решение присудить премию Сахарова украинскому политзаключенному и режиссеру Олегу Сенцову.
"Уверен, что это решение приблизит момент освободения Олега Сенцова", - написал глава украинского государства в Twitter.
Вдячний Європейському Парламенту за важливе рішення – надати престижну премію Сахарова саме українцю Олегу Сенцову.— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 октября 2018 г.
Впевнений, що це рішення наблизить момент звільнення Олега Сенцова.https://t.co/zIsqs6Ti1U pic.twitter.com/0PrYByDKAq
Решение Европарламента прокомментировал и министр иностранных дел Павел Климкин.
"После завершения голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание", - сказал министр.
Після завершення голодування Олега Сенцова РФ сподівалась це питання спустити на гальмах і зняти цю емоційну хвилю. Але отримала зовсім іншу хвилю: спочатку польську нагороду, а тепер таке визнання як #SakharovPrize2018. #Sentsov стане для Росії тим, ким Сахаров став для СРСР https://t.co/A6eQutSvKc— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 октября 2018 г.
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца добавила, что присуждение премии Сенцову – это важный сигнал в вопросе его освобождения.
Ранее сообщалось, что Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.
Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.
Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах к нему планировали применить принудительное кормление.
За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.
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