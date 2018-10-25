25 октября 2018, четверг

"Приблизит момент освобождения". Официальный Киев отреагировал на присуждение Сенцову премии Сахарова

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По мнению высшего руководства Украины, решение Европарламента поможет освободить Сенцова из РФ

По мнению высшего руководства Украины, решение Европарламента поможет освободить Сенцова из РФ

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за решение присудить премию Сахарова украинскому политзаключенному и режиссеру Олегу Сенцову.

"Уверен, что это решение приблизит момент освободения Олега Сенцова", - написал глава украинского государства в Twitter.

Решение Европарламента прокомментировал и министр иностранных дел Павел Климкин.

"После завершения голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание", - сказал министр.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца добавила, что присуждение премии Сенцову – это важный сигнал в вопросе его освобождения.

Ранее сообщалось, что Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах к нему планировали применить принудительное кормление.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове