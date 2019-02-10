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При "жестком" Brexit в Германии могут потерять работу 100 тыс. человек

Сегодня, 20:46
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EPA

Германия может потерять до 100 тыс.рабочих мест

Если Великобритания выйдет из Евросоюза без торговых договоренностей, то в Германии потенциально потеряют рабочие места 100 тыс. человек.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на исследование экономистов Ханса-Ульриха Брауцша и Оливера Хольтемёлера из Института экономического анализа имени Лейбница в Галле и университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Эксперты прогнозируют, что только в автомобильной промышленности рабочих мест могут лишиться 15 тыс. немцев. А также, в случае жесткого Brexit, пострадают сотрудники таких крупных технологических компаний, как IBM и Siemens.     

"Нет ни одного другого государства, где эффект жесткого Brexit на занятость настолько велик, как в Германии", - отметил Хольтемёлер.

Он также отметил, что за Германией следует Франция, где рабочие места могут потерять до 50 тыс. человек.

Теги:   Brexit Германия

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