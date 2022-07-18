Кулеба объяснил, при каком условии Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью 18 июля, 16:21 Минск, Беларусь (Фото:jackal007 / pixabay)

Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее войска пересекут границу в поддержку российского вторжения.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

Украинский министр напомнил, что Беларусь является соучастницей российской агрессии.

«Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины», — сказал Кулеба.

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Министр также пояснил, что вариант транзита украинского зерна через территорию Беларуси рассматривался исключительно как путь последней надежды, если ничто другое не сработает.

«Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам. Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не в повестке дня», — сказал он.

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлены по меньшей мере до 23 июля.

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля. Теперь же их продлили.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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