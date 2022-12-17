Дилемма для Путина. При каких условиях Европа может вернуться к покупке российского газа — Яковина 17 декабря, 10:02 Трубопровод через Украину остается последним действующим маршрутом экспорта российского газа на западноевропейские рынки (Фото:Укртрансгаз)

Европейцы начинают говорить, что при определенных условиях готовы вновь торговать газом с РФ. Эти условия — прекращение войны против Украины и выплата репараций. Такой подход весьма разумен, считает международный обозреватель Иван Яковина.



Торговля газом сейчас — это пряник, которым манят россиян, заявил Яковина в эфире Радио НВ.

«Я уже из нескольких источников слышал: европейцы начинают говорить, что при определенных условиях мы можем вернуться к торговле газом с Российской Федерацией. Имеется в виду прекращение войны на условиях Украины: деоккупация всех украинских территорий и начало выплат по репарациям, — сказал журналист. — В принципе, это разумно, потому что в конце концов репарации из чего-то надо будет выплачивать».

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Второй «пряник» — это перезапуск аммиакопровода Тольятти — Одесса; чтобы получить возможность транспортировать свой аммиак, Россия должна согласиться на освобождение всех украинских пленных, утверждает Яковина.

«Есть и другие пряники, поменьше, но суть такая. Я подозреваю, что сейчас России на Западе будут говорить: так, давайте уже признаемся, что вы проиграли эту войну, проиграли и на поле боя, и политически, и экономически, и идеологически вы ее тоже проиграли. Никаких шансов на победу у вас больше не осталось, забудьте об этом, вы не победите, мы вам не дадим победить ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено», — отметил он.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин, при всем своем отрыве от реальности, потихоньку начинает понимать, что что-то в войне пошло не по плану, считает обозреватель.

«Столкнувшись с дилеммой — либо проявить гордость и гордо погибнуть, оказаться в очередном Нюрнберге, либо смириться с поражением и остаться при власти — я думаю, он все-таки выберет второе, тем более что платить-то репарации он будет не из своего кармана, а из кармана его несчастного населения», — резюмировал Яковина.

Ведущие в Европу российские газопроводы Северный поток-1,2 были разрушены в результате взрывов 26 сентября. При этом эксплуатацию Северного потока-1 Газпром прекратил под надуманными предлогами с конца августа, а Северный поток-2 так и не был запущен. По мнению властей ФРГ, поврежденные нитки газопроводов уже никогда не смогут быть использованы.

Газопровод через Украину остается последним действующим маршрутом для экспорта на западноевропейские рынки. Газпром отправляет по нему около 40 млн кубов газа в день.

В 2022 году общий объем импорта ЕС газа из РФ составит около 60 млрд кубометров, подсчитало агентство Bloomberg. При этом там готовы к тому, что в 2023 году поставки по российским трубопроводам сократятся до минимума или вовсе прекратятся, а дефицит газа в Европе составит 27 млрд кубов, пишет агентство.