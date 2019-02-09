Президенты Украины, Литвы и Польши вместе посетят штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг Сегодня, 11:34 87 Цей матеріал також доступний українською Заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши Сайт президента Украины Заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши

На заседании Консультационного комитета президентов Украины и Польши в Варшаве стороны договорились об участии президента Украины Петра Порошенко в общем визите в штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг в Люблине.

Общий визит лидеров планируется в феврале этого года, передает сайт президента Украины.

19 сентября 2014 года министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании Литовско-польско-украинской бригады. Она предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях, в том числе, в операциях, проводимых ООН, ЕС и НАТО.

Общая численность бригады должна составлять почти 2,5 тыс. военных, из которых с Украины - 545, из Литвы - 650 и из Польши - 1250.

