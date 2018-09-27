27 сентября 2018, четверг

Президенты Украины и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами

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Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: president.gov.ua

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшее сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и медицинской сфере, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Главы государств подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Украиной и Турцией, в том числе путем усиления политического диалога на высшем уровне. В этой связи был достигнут ряд практических договоренностей в контексте проведения очередного заседания украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также трехсторонней встречи в формате Украина-Турция-Азербайджан", - говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается важность завершения подготовки к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Как отмечается, президент Турции подтвердил неизменность позиции относительно поддержки территориальной целостности Украины и несогласие с российской оккупацией территории Крыма, а также нацеленность на дальнейшее отстаивание прав крымскотатарского народа.

В свою очередь Порошенко призвал турецкого коллегу оказать содействие в освобождении украинских граждан - политических пленников Кремля.

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