Президенты Украины и Индонезии договорились о безвизовом режиме между странами 29 июня, 18:55 Зеленский заявил, что такая договоренность важна экономики, образования и связей между людьми. (Фото:Laily Rachev/Courtesy of Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Индонезии Джоко Видодо договорились о безвизовом режиме.

«Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость», — сказал Зеленский во время совместного брифинга лидером Индонезии.

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Зеленский добавил, что такая договоренность важна для экономики, образования и связей между людьми.

В среду, 29 июня, состоялся визит президента Индонезии в Киев. Это первый визит главы азиатской страны в столицу с начала российского вторжения в Украину.

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