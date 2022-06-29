Президенты Украины и Индонезии договорились о безвизовом режиме между странами
Зеленский заявил, что такая договоренность важна экономики, образования и связей между людьми. (Фото:Laily Rachev/Courtesy of Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Индонезии Джоко Видодо договорились о безвизовом режиме.
«Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость», — сказал Зеленский во время совместного брифинга лидером Индонезии.
Зеленский добавил, что такая договоренность важна для экономики, образования и связей между людьми.
В среду, 29 июня, состоялся визит президента Индонезии в Киев. Это первый визит главы азиатской страны в столицу с начала российского вторжения в Украину.
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