«Поддержать защитников Украины и Зеленского». Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев

13 апреля, 15:55
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Гитанас Науседа, Алар Карис, Эгилс Левитс, Анджей Дуда с Денисом Шмыгалем (Фото:Egils Levits / Twitter)

Гитанас Науседа, Алар Карис, Эгилс Левитс, Анджей Дуда с Денисом Шмыгалем (Фото:Egils Levits / Twitter)

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Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приехали в Киев. Соответствующее фото опубликовано в Twitter посольства Эстонии в Украине.

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Эстонский лидер Алар Карис вместе с коллегами — президентом Польши Анджеем дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.

Видео дня
https://twitter.com/EE_Ukraine/status/1514195634617823232
https://twitter.com/prezydentpl/status/1514183456720306177

«Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент», — написал в Twitter Дуда.

https://twitter.com/prezydentpl/status/1514220143227904004

Президент Латвии подчеркнул, что цель визита — показать «абсолютную солидарность с героическим народом Украины и президентом Владимиром Зеленским».

https://twitter.com/valstsgriba/status/1514202797474029571

Вместе с коллегами в Киев мог приехать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели». Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей Штайнмайера с Россией.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Польша Литва Латвия Страны Балтии Эстония Анджей Дуда Гитанас Науседа Эгил Левитс

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