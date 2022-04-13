«Поддержать защитников Украины и Зеленского». Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев 13 апреля, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Гитанас Науседа, Алар Карис, Эгилс Левитс, Анджей Дуда с Денисом Шмыгалем (Фото:Egils Levits / Twitter)

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приехали в Киев. Соответствующее фото опубликовано в Twitter посольства Эстонии в Украине.

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Эстонский лидер Алар Карис вместе с коллегами — президентом Польши Анджеем дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.



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«Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент», — написал в Twitter Дуда.

Президент Латвии подчеркнул, что цель визита — показать «абсолютную солидарность с героическим народом Украины и президентом Владимиром Зеленским».

Вместе с коллегами в Киев мог приехать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели». Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей Штайнмайера с Россией.

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