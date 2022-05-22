Президенты Польши и Словакии посетят столицы стран Евросоюза для лоббирования членства Украины в ЕС — Зеленский 22 мая, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда и Зузана Чапутова (Фото:Zuzana Čaputová/Twitter)

Президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Зузана Чапутова проедут по столицам стран Евросоюза с целью лоббирования членства Украины в ЕС.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде на специальном заседании с участием президента Польши Анджея Дуды, передает Интерфакс-Украина.

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«Я благодарен за вашу готовность — за твою готовность лично, Анджей — осуществить вместе с Президентом Словакии Сузанной Чапутовой визиты в европейские столиц с целью лоббирования вопросы членства Украины в Европейском Союз в странах — как говорится, „скептиках“ На самом деле они не скептики, а будущие оптимисты», — сказал Зеленский.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий» и предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова). Эта идея заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.



Украина и статус кандидата в ЕС



28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает приобрести статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.



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