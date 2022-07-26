Президенты Польши и Литвы планируют визиты в Киев 26 июля, 21:05 Лидеры Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Twitter)

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа планируют очередные визиты в Киев.

«Два дня чрезвычайно ценных переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Наши страны не снизят свою активность в Украине, оба планируем очередные визиты в Киев», — написал Дуда в Twitter.

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Он подчеркнул, что Польша и Литва не позволят России их шантажировать. Также Дуда отметил, что страны усилят двустороннее военное сотрудничество.

Дуда и Науседа вместе с президентами Латвии и Эстонии были в Киеве 13 апреля в первый раз после полномасштабного российского вторжения. Таким образом они хотели показать «абсолютную солидарность с героическим народом Украины и президентом Владимиром Зеленским».

Дуда второй раз был в Киеве с визитом 22 мая. Он стал первым иностранным лидером, лично выступившим в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России.

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