Президенты Польши и Литвы планируют визиты в Киев

26 июля, 21:05
Лидеры Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Twitter)

Лидеры Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Twitter)

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа планируют очередные визиты в Киев.

«Два дня чрезвычайно ценных переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Наши страны не снизят свою активность в Украине, оба планируем очередные визиты в Киев», — написал Дуда в Twitter.

Видео дня

Он подчеркнул, что Польша и Литва не позволят России их шантажировать. Также Дуда отметил, что страны усилят двустороннее военное сотрудничество.

https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1551922860679204864?cxt=HHwWgMC82dHnxIkrAAAA
Читайте также:

В Польше считают, что РФ и Беларусь должны быть изолированы от всех международных форумов и форматов (Фото:Nemesia Production/Unnsplash) Польские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях с представителями РФ и Беларуси — МИД

Дуда и Науседа вместе с президентами Латвии и Эстонии были в Киеве 13 апреля в первый раз после полномасштабного российского вторжения. Таким образом они хотели показать «абсолютную солидарность с героическим народом Украины и президентом Владимиром Зеленским».

Дуда второй раз был в Киеве с визитом 22 мая. Он стал первым иностранным лидером, лично выступившим в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России.

https://www.youtube.com/embed/nCtoql6s7NA
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Польша Литва Анджей Дуда Гитанас Науседа

Эксклюзивы НВ

Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации (Фото:Офис президента Украины)
«Выгоняли россиян и стреляли вдогонку» /
Николаевской области достается каждый день, но жители никогда не примут РФ — интервью с Виталием Кимом
26 июля, 19:45
События
Пучок с зачесанными назад волосами — универсальный стиль, который выглядит непринужденно (Фото:instagram.com/leiasfez)
Беззаботная изысканность и легкость /
12 причесок, которые этим летом выбирают модные француженки
26 июля, 19:19
Красота и мода
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

26 июля, 17:26
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X