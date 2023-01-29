Президенты Чехии и Словакии планируют посетить Украину — СМИ

29 января, 06:57
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Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny T)

Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny T)

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину и встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda.sk.

В воскресенье, 29 января, Петр Павел позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет издание.

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Сообщается, что во время телефонного разговора президент Чехии обсудит с Зеленским визит в Украину. Павел намерен посетить Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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Чапутова, которая встретилась с вновь избранным президентом Чехии в его предвыборном штабе, поздравила такую идею.

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На президентских выборах в Чехии, по данным подсчета всех голосов, победил Петр Павел - бывший генерал, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чехия Словакия Петр Павел Владимир Зеленский Зузана Чапутова Украина-Чехия

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