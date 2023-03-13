Президенты Чехии и Словакии подтвердили намерение в апреле посетить Украину

13 марта, 18:00
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Петр Павел (Фото:REUTERS/Eva Korinkova)

Петр Павел (Фото:REUTERS/Eva Korinkova)

Новый президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова подтвердили журналистам, что планируют вместе поехать в Украину в апреле.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на dpa.

Павел совершил свою первую заграничную поездку после присяги 9 марта. После раздела Чехословакии 30 лет назад стало традицией, что президенты и премьер-министры обеих стран совершают свой первый и последний официальный визит друг к другу.

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Кроме традиционного упора на двусторонних отношениях, война России против Украины была главной темой разговоров Павела с его словацкой коллегой Чапутовой.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим чешским коллегой Петром Павелом. Украинский президент проинформировал коллегу о ситуации на фронте и потребностях Украины в сфере безопасности. Президенты обсудили движение Украины в Евросоюз.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Российская агрессия Словакия Петр Павел Зузана Чапутова Война России против Украины

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