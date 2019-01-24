Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

Президентство Мадуро незаконно: Макрон выступил за восстановление демократии в Венесуэле

Вчера, 13:13
4144
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Макрон поддержал народ Венесуэлы, выступающий против режима Мадуро

В четверг, 24 января, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию о незаконности избрания Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"После незаконного избрания Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа поддерживает восстановление демократии", - заявил французский лидер.

При этом он поддержал народ Венесуэлы, который вышел на протесты против режима Мадуро.

"Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выходят на улицы, чтобы бороться за свободу", - добавил Макрон.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Кроме того, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.

Теги:   Франция Венесуэла Николас Мадуро Эммануэль Макрон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:25

article_img
В Киевской области в результате отравления девять детей попали в больницу, трое - в реанимации
Геополитика

Вчера, 19:07

article_img
ЕС в феврале обсудит "азовские санкции" против России - СМИ
Геополитика

Вчера, 11:31

article_img
Порошенко: Ключ к миру в Украине находится в Москве

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Эффект атомной бомбы. Трампа можно отправлять в отставку
10012
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
7716
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
30035
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12838
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75216
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34051
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31897