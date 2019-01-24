Президентство Мадуро незаконно: Макрон выступил за восстановление демократии в Венесуэле
В четверг, 24
января, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию о
незаконности избрания Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"После незаконного избрания Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа поддерживает восстановление демократии", - заявил французский лидер.
При этом он поддержал народ Венесуэлы, который вышел на протесты против режима Мадуро.
"Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выходят на улицы, чтобы бороться за свободу", - добавил Макрон.
Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.
После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.
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И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.
Кроме того, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.