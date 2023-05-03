Если Эрдоган проиграет. Что изменится для Украины, если президентом Турции станет Кылычдароглу

3 мая, 13:36
NV Премиум
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Флаг Турции (Фото:LoggaWiggler / pixabay)

Флаг Турции (Фото:LoggaWiggler / pixabay)

Автор: Анна Павленко

Какой будет внешняя политика Турции, если новым ее президентом станет Кемаль Кылычдароглу.

Накануне выборов, которые пройдут в Турции 14 мая, два претендента на президентское кресло имеют практически одинаковый уровень поддержки — около 45%, указывают опросы. В этой гонке долгоправящему лидеру страны Реджепу Эрдогану противостоит кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

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Впрочем, даже если оппозиционер положит конец 20-летней эпохе правления Эрдогана, ожидать существенных изменений в отношениях Турции с Западом, Россией и Украиной не стоит, считают эксперты.

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Так, по мнению Илии Кусы, аналитика Украинского института будущего, главный оппонент Эрдогана хорошо понимает, что нынешний статус-кво Турции в вопросе войны в Украине отвечает ее объективным интересам. Если, например, Анкара присоединится к санкциям против России, то потеряет статус посредника.

«Кылычдароглу вполне прагматично смотрит на роль Турции и уже заявлял нескольким изданиям, что не намерен разворачивать позицию по отношению к России и Украине», — подчеркивает эксперт.

Если оппозиция придет к власти, она вряд ли кардинально изменит политику в отношении российско-украинской войны, ведь в Турции существует консенсус о необходимости быть в ней посредником, соглашается Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, научный сотрудник центра международных исследований в парижском университете Sciences Po.

«Однако по отношению к Западу оппозиция при власти будет менее агрессивной и более проевропейской, — добавляет он. — В то же время она будет ждать определенных изменений в отношении Европы к Турции — например, свободы путешествий, нового визового режима и т. д.»

По мнению Кусы, Турция без Эрдогана будет меньше использовать антизападную, антиамериканскую риторику. Анкара не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО и не будет предпринимать шаги, которые будут восприниматься как откровенно антизападные, прогнозирует он.

Теги:   Евросоюз НАТО Турция Реджеп Тайип Эрдоган Анкара Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины выборы в Турции

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