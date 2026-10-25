«Проверка на прочность». В Бразилии проходит второй тур президентских выборов

В воскресенье, 25 октября, в Бразилии состоится решающий второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит выбрать между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и сенатором Флавиу Болсонару.

Об этом сообщает BBC.

Отец 45-летнего сенатора, Жаир Болсонару, приговорен к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. По состоянию здоровья он отбывает наказание под домашним арестом, но Болсонару обещал помиловать отца в случае победы.

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Болсонару финишировал первым в первом туре, прошедшем 4 октября. Его также поддержал президент США Дональд Трамп, что привело к обвинениям во вмешательстве в выборы.

Все опросы, опубликованные за день до голосования, показывали разрыв между Лулой и Болсонару в пределах статистической погрешности, однако во всех правый кандидат лидировал.

Лула представляет эти выборы как «битву за демократию», заявляя, что Болсонару и его отец показали, что они враждебны демократическим институтам Бразилии.

Также на финальном митинге Лула заявил, что речь идет о суверенитете страны.

Болсонару, со своей стороны, указывал на финансовые скандалы, преследовавшие администрации Рабочей партии, а также обещал усилить борьбу с преступностью. Американские санкции против бразильских криминальных группировок он называл шагом в сторону восстановления суверенитета бразильского государства над районами, которые они де-факто контролируют.

CNN отмечает, что выборы в Бразилии проверяют на прочность левое наследие Лулы в противостоянии с правым движением Болсонару.