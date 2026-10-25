В воскресенье, 25 октября, в Болгарии проходит первый тур президентских выборов, главными соперниками на которых являются Илияна Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Об этом сообщает Novinite.

Участки открылись в 7:00 по местному времени. Голосование продлится до 20:00 с возможным продлением до 21:00, если избиратели все еще будут стоять в очереди.

Реклама

Фавориткой на выборах является действующая президент Илияна Йотова, которая вступила в должность в этом году после того, как нынешний премьер-министр Румен Радев пошел в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, приведших его к власти.

Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления Радева. Она была его вице-президентом ещё с первого срока в 2017 году и после его отставки в январе 2026 года осталась лояльной бывшему шефу.

Отмечается, что её главным соперником является Андрей Гюров, бывший глава правительства. Он обладает большим опытом в экономике и во время своего короткого срока пребывания в должности подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной, а также совместно с главным комиссаром МВД Георгием Кандевым провел в стране самые прозрачные парламентские выборы за последние годы.

Лидер пророссийской ультраправой партии Вазраждане Костадин Костадинов занимал в опросах перед выборами третье место.

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, второй тур запланирован на 1 ноября.

Йотова и Гюров являются наиболее вероятными претендентами на выход во второй тур.