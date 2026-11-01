В частности, президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей обсудили гуманитарную операцию во временно оккупированном РФ городе Олешки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Турцию встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Украинский лидер рассказал ему о работе с партнерами для достижения мира, в частности о контактах с властями США.

Об этом президент Украины заявил 31 октября в своём Telegram-канале.

«Конечно, я проинформировал о ситуации в Украине, о постоянных российских ударах по нашей энергетической инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь людей», — заявил глава украинского государства.

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Кроме того, президент Украины и патриарх Варфоломей обсудили гуманитарную операцию во временно оккупированном РФ городе Олешки (Херсонская область).

В частности, президент Зеленский назвал спасение населения города «очень важным результатом».

«Мы надеемся, что мир будет оказывать давление на Россию, чтобы такие шаги по деэскалации расширялись», — заявил он.

Президент поздравил Варфоломея с 35-й годовщиной интронизации, которая будет отмечаться 2 ноября.

30 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. От прямого ответа по поводу президента Украины Владимира Зеленского Песков уклонился.

Владимир Зеленский в интервью Алле Мазур, опубликованном 25 октября, заявил, что вопрос о территориях для Украины является «красной линией, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров». Остальные вопросы, по его словам, можно обсуждать на уровне технических групп.

23 октября президент Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд Украины, США и России по вопросу прекращения войны планируется провести в первой половине ноября.

30 октября советник президента Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Кремль пытается избежать трехстороннего формата встречи на уровне лидеров и поэтому говорит о приглашении украинского лидера в Москву или о телефонных звонках в Кремль.