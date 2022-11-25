Президент Венгрии посетит Киев для встречи с Зеленским — венгерские СМИ 25 ноября, 20:30 Каталин Новак (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Президент Венгрии Каталин Новак посетит Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил венгерский ресурс Index.

По данным ресурса, Новак отправится в Киев поездом через Польшу. Офис президента Венгрии в комментарии СМИ не стал опровергать или подтверждать эту информацию.

Если Новак посетит Киев, она станет самым высокопоставленным венгерским политиком, встретившимся с Зеленским после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Ранее Каталин Новак осудила вторжение России в Украину и призвала расследовать военные преступления РФ. При этом отношения Киева и Будапешта остаются напряженными из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана.

Он последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм. Орбан также заявлял, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию Европы.