Президент Венгрии подталкивает Орбана к перезагрузке отношений с Украиной — Bloomberg 24 августа, 21:49 Каталин Новак (Фото:Katalin Novak / Twitter)

Президент Каталин Новак взяла на себя инициативу в попытках перезагрузки отношений Венгрии с Украиной, сообщает Bloomberg.

Она на днях встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что таким образом она пытается преодолеть дружественную Кремлю риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Новак заявила, что провела содержательные переговоры с Зеленским на полях Международного саммита Крымской платформы в Киеве. Зеленский, в свою очередь, заявил, что благодарен за визит и будет работать с Новаком над улучшением двусторонних отношений.

Bloomberg пишет, что Венгрия оказывается все более изолированной в Европейском союзе из-за попыток Орбана подорвать западные санкции против России.

Он пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Украине и неоднократно заявлял, что «контрнаступление ВСУ обречено на провал».

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что внешнюю политику Венгрии определяет правительство, а не президент.