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Президент Венесуэлы, который ввел страну в кризис и диктатуру, посетил Москву и получил поддержку Путина

Сегодня, 22:25
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Москву

Президент России Владимир Путин поддержал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во время его визита в Москву, сообщает Радио Свобода.

Путин заявил, что Москве известно, что "ситуация в Венесуэле остается ужасной", а также отметил, что поддерживает попытки своего венесуэльского коллеги "достичь понимания в обществе".

Путин раскритиковал "любые попытки изменить ситуацию силой".

По словам президента РФ, российские экономические отношения с Венесуэлой прошли через "очень сложные времена" в последние годы, однако они в состоянии победить негатив. 

Венесуэла впервые за 15 лет разрешила менять валюту

Напомним, что Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года.  Из страны уже выехали миллионы людей. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро также обвиняют в диктатуре, однако сам он отрицает обвинения, называя себя "скромным человеком".

Теги:   Николас Мадуро Венесуэла Россия

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