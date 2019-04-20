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Президент Украины подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции

Сегодня, 19:48
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Президент Украины подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции - фото

Сайт президента Украины

Порошенко подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает официальный сайт президента.

Порошенко утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Как говорится в сообщении, указ подписан "в целях обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины".

Согласно указу, СНБО должен представить проекты законов об охране секретной информации и о разведке во II полугодии 2019.

Теги:   Евроинтеграция Президент Петр Порошенко

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