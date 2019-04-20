Президент Украины подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции Сегодня, 19:48 10219 Цей матеріал також доступний українською Сайт президента Украины Порошенко подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает официальный сайт президента.

Порошенко утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.



Как говорится в сообщении, указ подписан "в целях обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины".



Согласно указу, СНБО должен представить проекты законов об охране секретной информации и о разведке во II полугодии 2019.

