Президент Украины подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о вопросе европейской и евроатлантической интеграции.
Об этом сообщает официальный сайт президента.
Порошенко утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
Как говорится в сообщении, указ подписан "в целях обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины".
Согласно указу, СНБО должен представить проекты законов об охране секретной информации и о разведке во II полугодии 2019.