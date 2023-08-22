Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным — СМИ
Эрдоган Стамбул 1 июня 2022 года. (Фото:Presidential Press Office / Handout via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на президентские источники.
Издание пишет, что согласно информации, полученной из президентских источников, предстоящий визит президента Эрдогана в Россию «имеет критическое значение» и станет «важнейшим шагом» для продолжения зерновой сделки.
Сообщается, что после выхода России из зерновой сделки президентские источники заявляли, что по зерновому коридору «достигнуты серьезные сдвиги» и подчеркнули, что «работа продолжается».
«Он (Эрдоган, — ред.) думает, что как-то можно найти точку согласия», — сообщил собеседник издания.
В то же время отмечается, что Турция не считает правильным маршрут зернового коридора без участия России.
Ранее Эрдоган заявлял, что его встреча с Путиным откладывается, вероятно, до сентября. Тогда он не уточнил дату и место проведения возможной встречи.
14 августа издание Milliye сообщило, что Путин может приехать в Турцию уже в ближайшие дни.
28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.
Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».
В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины.
2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Назывались также сроки — конец августа-начало сентября.
9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.