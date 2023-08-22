Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным — СМИ 22 августа, 14:10 Эрдоган Стамбул 1 июня 2022 года. (Фото:Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на президентские источники.

Издание пишет, что согласно информации, полученной из президентских источников, предстоящий визит президента Эрдогана в Россию «имеет критическое значение» и станет «важнейшим шагом» для продолжения зерновой сделки.



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Сообщается, что после выхода России из зерновой сделки президентские источники заявляли, что по зерновому коридору «достигнуты серьезные сдвиги» и подчеркнули, что «работа продолжается».

«Он (Эрдоган, — ред.) думает, что как-то можно найти точку согласия», — сообщил собеседник издания.

В то же время отмечается, что Турция не считает правильным маршрут зернового коридора без участия России.

Ранее Эрдоган заявлял, что его встреча с Путиным откладывается, вероятно, до сентября. Тогда он не уточнил дату и место проведения возможной встречи.

14 августа издание Milliye сообщило, что Путин может приехать в Турцию уже в ближайшие дни.

28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.

Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».

В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины.

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Назывались также сроки — конец августа-начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.