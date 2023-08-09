Байден посетит Вьетнам с целью противодействия влиянию Китая — СМИ 9 августа, 08:37 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что вскоре планирует посетить Вьетнам. Этот визит будет направлен на укрепление влияния США в регионе с целью противостоять Китаю.

Об этом сообщает NBC.

По данным издания, ранее Байден уже заявлял о том, что президент Вьетнама имеет желание с ним встретиться.

«Мне звонил глава Вьетнама, он отчаянно хочет встретиться со мной, когда я поеду на G20… Он хочет сделать нас большим партнером вместе с Россией и Китаем. Как вы думаете, о чем это? Нет, я не шучу», — сказал он.

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NBC пишет, что Байден ставит в приоритет укрепление отношений в Южной Азии в рамках попытки противостоять влиянию Китая и России.

В марте Байден разговаривал по телефону с генеральным секретарем Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Белый дом описал дискуссию как сосредоточенную на «расширении двусторонних отношений и решении региональных проблем.

В следующем месяце Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели, Индия.

Последняя зарубежная поездка президента США состоялась в прошлом месяце, когда он посетил Британию, Литву и Финляндию.