Байден встретился со Столтенбергом: обсудили российскую агрессию в Украине и важность укрепления НАТО 14 июня, 08:36 Йенс Столтенберг и Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден в ночь на среду, 14 июня, встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для подготовки к летнему саммиту НАТО. Они обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности и важность укрепления альянса.



Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Сообщается, что саммит НАТО состоится 11−12 июля 2023 года в Вильнюсе.

По сообщению Белого дома, Байден и Столтенберг приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают для помощи Украине для защиты от российской агрессии.

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Кроме того, они подчеркнули общее желание как можно быстрее принять Швецию в Альянс.

Лидеры также обсудили необходимость продолжать реализовывать обязательства по расходам на оборону, взятые на себя во время Саммита в Уэльсе 2014 года.

На Уэльском саммите НАТО в 2014 году главное внимание было посвящено российскому вторжению на востоке Украины. На заседании комиссии Украина-НАТО страны-члены НАТО выступили с заявлением о поддержке украинского суверенитета, территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Комиссия пришла к выводу, что такое развитие событий подрывает безопасность Украины и имеет серьезные последствия для стабильности и безопасности всего евроатлантического пространства.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

8 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что после того, как Украина подала заявление на вступление в НАТО, дискуссия относительно ее членства в блоке усилилась. По его словам, члены Альянса внутренне готовы, что Украина к нему присоединится, но до завершения развязанной Россией полномасштабной войны не примут в него, поскольку не будет единого безусловного голосования.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что участники саммита НАТО в Вильнюсе выйдут на определенный алгоритм вступления Украины в Альянс и зафиксируют его.