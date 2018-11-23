Президент Словакии: В НАТО и ЕС ждут, когда Украина станет частью нашей Европы

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что в НАТО и ЕС ждут, когда Украина станет частью их Европы.
Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба Администрации президента.
"Вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и делать акцент на том, что мы в Европейском союзе, в НАТО все ждем, что Украина станет частью. Украина будет составляющей нашей Европы", – сказал Киска.
Напомним, что президент Словакии Андрей Киска посетил Киев с рабочим визитом.
Журнал НВ
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