Президент Словакии: В НАТО и ЕС ждут, когда Украина станет частью нашей Европы

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что в НАТО и ЕС ждут, когда Украина станет частью их Европы.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба Администрации президента.

"Вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и делать акцент на том, что мы в Европейском союзе, в НАТО все ждем, что Украина станет частью. Украина будет составляющей нашей Европы", – сказал Киска.

Напомним, что президент Словакии Андрей Киска посетил Киев с рабочим визитом.