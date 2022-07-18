Президент Словакии разрешила четырем добровольцам принять участие в войне с РФ на стороне Украины

18 июля, 22:08
Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Президент Словакии Зузана Чапутова позволила четырём гражданам присоединиться к российско-украинской войне на стороне Украины в роли добровольцев.

Об этом заявил представитель президента Мартин Стрижинец, сообщает Handelsblatt.

«В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендации трех министерств — внутренних дел, обороны и иностранных дел», — сказал он.

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Как отмечает издание, гражданам Словакии не разрешается служить в иностранной армии, однако соответствующее разрешение может быть предоставлено индивидуально по запросу. Однако необходимые административные действия могут занять несколько недель и даже месяцев.

По словам Стрижинца, шестерым другим заявителям было отказано в разрешении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Словакия Война России против Украины

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