Президент Словакии разрешила четырем добровольцам принять участие в войне с РФ на стороне Украины 18 июля, 22:08 Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Президент Словакии Зузана Чапутова позволила четырём гражданам присоединиться к российско-украинской войне на стороне Украины в роли добровольцев.

Об этом заявил представитель президента Мартин Стрижинец, сообщает Handelsblatt.

«В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендации трех министерств — внутренних дел, обороны и иностранных дел», — сказал он.

Видео дня

Как отмечает издание, гражданам Словакии не разрешается служить в иностранной армии, однако соответствующее разрешение может быть предоставлено индивидуально по запросу. Однако необходимые административные действия могут занять несколько недель и даже месяцев.

По словам Стрижинца, шестерым другим заявителям было отказано в разрешении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.