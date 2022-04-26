«От чего вы хотели „освободить“ Татьяну, убитую вместе с двумя детьми?» Президент Словакии записала обращение о зверствах россиян в Украине 26 апреля, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Зузана Чапутова (Фото:скриншот видео / Zuzana Čaputová / Facebook)

Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение на русском языке и осудила зверства и насилие российских оккупантов на территории Украины. Обращение опубликовано в ее соцсетях.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Чапутова адресовала свои слова «русским солдатам, их командирам и всех, кого это касается».



«Вы оправдываете свое вторжение словами об «освобождении», но от чего вы хотели «освободить» Татьяну из Ирпеня, убитую вместе с двумя детьми русской гранатой, когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора? Или Алину из Гостомеля, которую один из вас изнасиловал в машине? Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь… От чего вы «освобождали» старенькую Веру из маленькой деревушки, которая могла бы быть матерью солдату, схватившего ее за горло так, что она начала задыхаться, а потом изнасиловавшего ее? А когда Вера спросила его, позволил бы он случиться такому с его матерью, он заставил ее замолчать…

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Я женщина, мать, и когда я каждый день вижу все новые и новые ужасные свидетельства, я не нахожу слов. Я вижу лишь лица десятков женщин и детей, гражданских лиц, которые проходят через невыносимые страдания. Я вижу перед собой души людей, навсегда израненных страданиями", — сказала президент Словакии.

Она добавила, что россияне, убивающие гражданских, предают «офицерскую честь, воинскую дисциплину и правила ведения войны», и призвала россиян прекратить эту войну, «если они еще чувствуют в себе хотя бы остатки человечности».

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. По состоянию на 22 апреля правоохранители в Киевской области обнаружили тела 1084 гражданских, до 75% из них были убиты из стрелкового оружия. Россияне убивали мирных жителей, похищали, пытали, насиловали и издевались над ними. Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что оккупанты совершали сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин, детей и пожилых людей.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc

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