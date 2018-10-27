Президент Шри-Ланки приостановил работу парламента страны

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приостановил работу парламента страны до 16 ноября.

Об этом сообщает АР.

Соответствующее решение президент принял после того, как отстраненный накануне премьер-министр Ранил Викремезинге во время пресс-конференции заявил, что все еще имеет большую поддержку парламента, чем новый премьер страны.

"Тот человек, который имеет большую поддержку в парламенте, и должен быть премьер-министром, и у меня есть такая поддержка", - сказал Викремезинге.

Присягу нового премьер-министра составил 72-летний экс-президент страны Махинда Раджапакса.

Временное отстранение парламента даст Раджапакси время, чтобы обзавестись достаточной поддержкой на случай предъявления вотума недоверия.

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