Президент Шри-Ланки приостановил работу парламента страны

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приостановил работу парламента страны до 16 ноября.
Об этом сообщает АР.
Соответствующее решение президент принял после того, как отстраненный накануне премьер-министр Ранил Викремезинге во время пресс-конференции заявил, что все еще имеет большую поддержку парламента, чем новый премьер страны.
"Тот человек, который имеет большую поддержку в парламенте, и должен быть премьер-министром, и у меня есть такая поддержка", - сказал Викремезинге.
Присягу нового премьер-министра составил 72-летний экс-президент страны Махинда Раджапакса.
Временное отстранение парламента даст Раджапакси время, чтобы обзавестись достаточной поддержкой на случай предъявления вотума недоверия.
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