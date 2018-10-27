27 октября 2018, суббота

Президент Шри-Ланки приостановил работу парламента страны

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майтрипала Сирисена

Майтрипала Сирисена

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приостановил работу парламента страны до 16 ноября.

Об этом сообщает АР.

Соответствующее решение президент принял после того, как отстраненный накануне премьер-министр Ранил Викремезинге во время пресс-конференции заявил, что все еще имеет большую поддержку парламента, чем новый премьер страны.

"Тот человек, который имеет большую поддержку в парламенте, и должен быть премьер-министром, и у меня есть такая поддержка", - сказал Викремезинге.

Присягу нового премьер-министра составил 72-летний экс-президент страны Махинда Раджапакса.

Временное отстранение парламента даст Раджапакси время, чтобы обзавестись достаточной поддержкой на случай предъявления вотума недоверия.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове