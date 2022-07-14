Президент Шри-Ланки подал в отставку 14 июля, 19:38 Готабая Раджапакса (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку с поста главы государства после бегства из-за экономического кризиса в стране.

Об этом сообщает The Guardian.

В офисе Раджапакса заявили, что его заявление об отставке было получено спикером парламента страны после того, как оно было отправлено самолетом из Сингапура, куда сбежал лидер.

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Офис спикера заявил, что проверит подлинность письма, завершит все юридические процессы и сделает официальное заявление об отставке Раджапакса в пятницу, 15 июля.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, что ограничило импорт основных видов топлива, продуктов питания и лекарств.

Кризис наступил в связи с пандемией COVID-19, нанесшей удар по экономике, зависящей от туризма. Также сократились денежные переводы от иностранных рабочих. Кризис усугубился накоплением огромного государственного долга, ростом цен на нефть и запретом на импорт химических удобрений в прошлом году, который опустошил сельское хозяйство. Многие винят в упадке страны президента Раджапакса. Участники мирных протестов с марта требовали его отставки.

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