«Сейчас не тот момент». Президент Сербии заявил о готовности уйти в отставку, но при одном условии 23 января, 23:31 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку, если такое решение «спасет государство».

Об этом сообщает Novosti.rs.

Однако он добавил, что «сейчас не тот момент».

«Если есть необходимость как-то спасти государство или выиграть время — я бы не раздумывал. Сейчас не тот момент, но я бы не колебался», — заявил Вучич.

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В 2022 году Вучич заявлял, что готов уйти в отставку, если страны Запада «будут заставлять его признать независимость Косова», поскольку «это даст Сербии от шести до девяти месяцев» до избрания новой власти.

При этом в Сербской прогрессивной партии недавно заявляли о том, что Вучич может покинуть и должность лидера политической силы, но «это станет крахом для нее».

19 января Вучич назвал «ложью» упоминания о себе в мировых СМИ как о марионетке российского диктатора Владимира Путина и подчеркнул, что Крым и Донбасс являются территорией Украины.