Президент Сербии встретился с Путиным. Какой результат может иметь дипломатическая беседа

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сербский лидер просит поддержку со стороны Москвы. Экстренный визит Вучича обусловлен обострением отношений с республикой Косово. Он заявил, что верит в поддержку от России, которую и ранее сербы получали от россиян. Эти переговоры являются одними из важнейших за последние годы, добавил Вучич.

"Я считаю, что мы получим от Путина такую ​​поддержку, которую нам Россия всегда оказывала в прошлом. Сегодня больше обстоятельств и возможностей, больше напряжения. Каждый раз мы с Путиным разговариваем конкретно", - сказал Вучич.

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По мнению эксперта по международным вопросам Владимира Воли, Россия предоставит только политическую, максимум финансовую поддержку Сербии. Кремль не может пойти на открытое военное обострение на Балканах.

Россия может предоставить только политическую поддержку Сербии

Для Сербии этот визит более имиджевый, возможность продемонстрировать наличие мощного союзника, добавил Воля.

"Политическая поддержка Сербии со стороны России обеспечена надолго. Вучич поехал за политической поддержкой. Главная цель визита - демонстрация оппонентам Сербии готовность заручиться поддержкой России", - отметил Воля.

Заявления Вучича и приведенная в боевую готовность армия внутри самой Сербии воспринимается как политическая игра. Никто в обществах обеих стран не готов к реальной войне, рассказал сербско-русинский журналист Михаил Рамач. По его мнению, таким образом сербские власти пытаются получить поддержку населения.

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Ранее лидер Косово Хашим Тачи за штурвалом полицейского катера в сопровождении спецназа объехал водохранилище Газиводе - ключевой энергетический объект на севере автономного сербского края. Президент Сербии Александр Вучич привел в полную боевую готовность армию и попросил поддержки у Путина. Сейчас косовский спецназ покинул местность водохранилища.