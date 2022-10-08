Орбан утверждает, что США потребовали от Венгрии вторгнуться в Югославию в 1999 году

8 октября, 20:28
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что в 1999 году США и Великобритания требовали от Венгрии вторгнуться на сербскую территорию.

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, сообщает РТС.

«В 1999 году Венгрия должна атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан и отметил, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию с севера, чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. Он отказался, а Герхард Шредер помог ему ослабить это давление Белого дома», — утверждает Вучич.

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После этого Орбан, по его словам, говорил с бывшей британской премьером Маргарет Тэтчер, которая выразила ему недовольство решением Венгрии, поскольку из-за него «должно было погибнуть много британских военных».

В 1999 году НАТО провело операцию, в ходе которой бомбардировало территорию современной Сербии в ответ на этнические чистки боснийского населения Косово, которые осуществляла сербская армия.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Венгрия Великобритания Сербия Виктор Орбан Александар Вучич

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