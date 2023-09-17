Президент Сербии пожаловался, что Евросоюз слишком сильно поддерживает Украину 17 сентября, 19:58 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Президент Сербии Александар Вучич пожаловался, что Евросоюз поддерживает Украину сильнее, чем когда-либо поддерживал Сербию.

«Я ничего не имею против украинцев», — заявил Вучич в интервью Financial Times.

В то же время он добавил, что уровень поддержки Украины со стороны ЕС, предоставление ей статуса кандидата в ЕС в течение года с момента подачи заявки и возможное начало переговоров о членстве в следующем году, «показывает, что [такая политическая поддержка] никогда не была оказана нам».

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Также Вучич добавил, что Сербия, по его словам, находится «в гораздо лучшей форме, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к ЕС». Он также обвинил Евросоюз в снижении способности принимать новых членов.

Как сообщает Financial Times, Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2010 году и ждала четыре года до начала переговоров. Однако переговоры зашли в тупик из-за неспособности Белграда нормализовать отношения с Косово, провозгласившей независимость в 2008 году.

Сербия также является единственной страной западных Балкан, которая не подержала санкции ЕС против России, что также замедлило переговоры, сообщает издание.